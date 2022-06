V Šaleški dolini do 3,5 odstotka višji stroški ogrevanja

Velenje, 27. junija - V Šaleški dolini se bo s 1. julijem letos zvišal variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, stroški ogrevanja za odjemalce pa bodo po izračunih višji za tri do 3,5 odstotka, so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje. Razlog za podražitev je po njihovih navedbah v vedno dražjih emisijskih kuponih za izpuste.