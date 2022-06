Na Dunaju razstava zgodnjih del Lucasa Cranacha starejšega

Dunaj, 28. junija - V dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Divji Cranach - Začetki na Dunaju. V muzeju so jo pripravili skupaj z zbirko Oskarja Reinharta v Winterthurju in je prva razstava, ki je posvečena umetniškim začetkom nemškega renesančnega slikarja in grafika Lucasa Cranacha starejšega (1472-1553).