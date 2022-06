Objavljen javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2022/2023

Ljubljana, 27. junija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023. Prav tako so objavili tudi vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Vrednost razpisa je tri milijone evrov in pol.