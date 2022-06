Pogrešan je 54-letni Igor Fajdiga iz Trbovelj

Trbovlje, 27. junija - Svojci pogrešajo 54-letnega Igorja Fajdigo iz Trbovelj. Nazadnje so ga videli v nedeljo zgodaj zjutraj na območju Trbovelj. Oblečen je bil v temno modre kratke hlače do kolen, svetlo sivo kratko majico z napisom Eles in obut v temno modre Crockse, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.