Cene v lokalih in na tržnicah na hrvaški obali razburjajo goste

Opatija/Split, 27. junija - Za dva sendviča s puranjimi prsmi, tri rogljičke, dva kapučina ter male steklenice kokakole, mineralne vode in jabolčnega soka so trije gosti kavarne v Opatiji v nedeljo plačali 517 kun (69 evrov), poroča regionalni spletni portal Riportal.net. Nadpovprečno visoke so tudi cene živil na tržnicah v mestih na hrvaški obali, rekorder je Rovinj.