Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Nova Gorica

Ljubljana, 27. junija - Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica s torkom spreminja režim obiskov. Tamkajšnje bolnike lahko za 15 minut v torek, četrtek, nedeljo ali med prazniki od 15.30 do 16.30 naenkrat obišče le ena zdrava oseba, pri tem pa mora v vseh prostorih bolnišnice uporabljati zaščitno masko, so sporočili iz bolnišnice.

V intenzivni enoti, na pediatričnem oddelku, v porodnišnici in na oddelku v Stari gori so obiski dovoljeni vsak dan.

V bolnišnico lahko vstopajo samo bolniki, ki so naročeni na zdravstveno storitev in njihovi spremljevalci, registracija na vrstomatu pa je možna 15 minut pred naročeno obravnavo. Ob vstopu v bolnišnico se morajo vsi obiskovalci javiti na kontroli vstopa, kjer prejmejo nadaljnja navodila in usmeritve, so še sporočili iz bolnišnice.