Ljubljanska borza dopoldne s pozitivnim predznakom

Ljubljana, 27. junija - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne slabega pol odstotka nad izhodiščem. Najbolj, za 1,89 odstotka, so se doslej podražile delnice Krke, ki pa po prometu zaostajajo za delnicami Petrola in Save Re. Petrolove delnice so sicer za zdaj na izhodiščni vrednosti, delnice Save Re pa 0,40 odstotka višje.