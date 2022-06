Festival Radovljica z repertoarjem od 16. do 20. stoletja

Radovljica, 27. junija - Jubilejni, 40. festivalu Radovljica bo med 5. in 23. avgustom ponudil deset koncertov z repertoarjem od 16. do 20. stoletja. Med nastopajočimi so svetovno znani glasbeniki in ansambli, kot so britanski ansambel viol da gamba Fretwork, nemški vokalni ansambel Die Singphoniker, ameriška sopranistka Amanda Forsythe in hrvaški violinist Bojan Čičić.