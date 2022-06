Finska in Švedska v torek na pogovore s Turčijo o članstvu v Natu

Helsinki/Bruselj, 27. junija - Voditelja Finske in Švedske se bosta v torek ob začetku vrha zveze Nato v Madridu sestala s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom. Razpravljali bodo o reševanju spora med Turčijo in novima kandidatkama za članstvo v zvezi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.