V Parizu na dražbo doslej neznane fotografije Dore Maar

Pariz, 28. junija - Avkcijska hiša Artcurial je na dražbo dala zbirko večinoma neznanih in neobjavljenih fotografij Dore Maar. Umetnica, ki jo večina pozna kot Picassovo ljubimko in muzo, je v fotografije, ki so kasneje navdihnile tudi njene nadrealistične slike, ujela zgodovinske trenutke evropske umetnosti in zgodovine. Dvodnevna dražba se je začela v ponedeljek.