Nujno sporočilo uredništvom - delovno srečanje vlade namenjeno vzpostavitvi dialoga z nevladnimi organizacijami

Ljubljana, 27. junija - Prvo delovno srečanje namenjeno vzpostavitvi dialoga z nevladnimi organizacijami, dogovoru o medsebojnem sodelovanju in skupnih ciljih, bo danes ob 11.30 v konferenčni dvorani ministrstva za javno upravo na Langusovi ulici 4 v Ljubljani. Ob začetku srečanja bo fototermin in možnost izjave po koncu, so sporočili iz Ukoma.