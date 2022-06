Skupno število smrtnih žrtev ob poskusu vdora v špansko enklavo naraslo na 23

Cadiz, 27. junija - Ob petkovem množičnem poskusu vdora migrantov v špansko enklavo Melilla je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prišlo do 23 smrtnih žrtev. Poleg tega je bilo ranjenih 76 migrantov, približno 140 maroških in 49 španskih varnostnih uslužbencev. Z različnih strani se vrstijo kritike in pozivi k preiskavam smrti.