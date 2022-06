Začenja se kampanja ozaveščanja o afriški prašičji kugi

Ljubljana, 27. junija - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter kmetijsko ministrstvo začenjata kampanjo ozaveščanja o afriški prašičji kugi. Njen namen je ozaveščanje in vzpodbujanje rejcev, lovcev in potnikov k preventivnemu ravnanju, da bi preprečili vnos te bolezni, ki je nalezljiva in za katero ni cepiva, v državo.