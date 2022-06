Nujno sporočilo uredništvom - izjava Kordiša o zahtevi koalicije za sklic izredne seje odbora DZ za delo na temo izkoriščanja delavcev

Ljubljana, 27. junija - Prvopodpisani Miha Kordiš (Levica) bo danes ob 9.45 v preddverju velike dvorane DZ predstavil zahtevo koalicije za sklic nujne seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide glede izkoriščanja delavcev v primeru podjetji Marinblu in Selea, so sporočili iz Levice. (STA)