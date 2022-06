Korejka Chunova osvojila prvenstvo PGA

Washington, 27. junija - Južnokorejka Chun In-gee je zmagovalka tretjega ženskega majorja sezone v golfu, prvenstva PGA na igrišču kluba Congressional v Bethesdi v ameriški zvezni državi Maryland. To je njen tretji major naslov in prvi po 2016. Slovenski predstavnici Pia Babnik in Ana Belac se nista uvrstili v rez.