Vreme: Večinoma jasno

Zvečer na severu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa bo predvsem na zahodu več spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti možne posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 29 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes in v naslednjih dneh bo predvsem po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V noči na sredo bo na Primorskem prehodno zapihala burja. Na severu in zahodu Slovenije lahko nastane še kakšna nevihta. V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. V notranjosti Slovenije bodo popoldne še možne posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem se nahaja ciklonsko območje, nad Skandinavijo pa območje visokega zračnega tlaka. V višinah z vetrom zahodnih smeri priteka nad naše kraje suh in vroč zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno in vroče. V krajih severno od nas bodo popoldne in zvečer možne nevihte.

Biovreme: V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje ugoden. Čez dan bo nastopila velika toplotna obremenitev, ki se bo še posebej povečala popoldne. V tem času je priporočeno izogibanje napornemu delu na prostem, priporoča pa se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali na višjih območjih.