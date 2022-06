SBC in fundacija Rdeča Žoga v Ukrajino poslala humanitarni konvoj

Ljubljana, 27. junija - Proti Ukrajini se je danes v jutranjih urah odpravil humanitarni konvoj fundacije Rdeča žoga in SBC - Kluba slovenskih podjetnikov, ki bo v državo dostavil živila in druge nujne življenjske potrebščine. Podjetniki, člani kluba, so zbrali več kot 100.000 evrov za pomoč prizadetim v vojni, so sporočili iz SBC.