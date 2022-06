Delo o predsedniških volitvah (27. 6.)

Ljubljana, 26. junija - Uroš Esih v komentarju Po janšizmu se končuje tudi era pahorjanstva piše o prihajajočih predsedniških volitvah in odhajajočem predsedniku republike Borutu Pahorju. Omeni, da desnica v treh desetletjih ni imela predsednika republike in nič ne kaže, da se bo v tem pogledu kaj spremenilo na jesenskih volitvah. A najbolj njen do zdaj je bil prav Pahor.