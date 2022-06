Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. in 26. 7.)

Ljubljana, 26. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o izjavi predsednika republike Boruta Pahorja za slovensko televizijo ob dnevu državnosti in o izjavi slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon glede širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Poročale so tudi o nagradi slovenska pisateljica Ana Marwan na 46. dnevih literature v Celovcu.