Večer o delu oblasti (27. 6.)

Maribor, 26. junija - Vanessa Čokl je v komentarju Eksperiment 31. leta kritična do nove izvršne in zakonodajne oblasti. Meni, da se v času, ko je svet pretresla vojna v Ukrajini, ko cene letijo v nebo, številke glede covida pa so spet postale trimestne, nista izkazali. Sprašuje se, kako se bosta s težkim časom spopadla premier Robert Golob in predsednik Borut Pahor.