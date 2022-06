Slovenci na SI v Alžiriji obrambo zlata začeli z dvema zmagama

Alžir, 26. junija - Slovenski namiznoteniški igralci so z dvema zmagama začeli svoje nastope v ekipnem delu, kjer na sredozemskih iger v alžirskem Oranu branijo naslov izpred štirih let. Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar so s 3:0 najprej premagali Ciper. V skupini 1 so nato s 3:1 premagali še Grčijo ter si zagotovili četrtfinale v ponedeljek.