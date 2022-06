Dnevnik o zobozdravstvu v Sloveniji (27. 6.)

Ljubljana, 26. junija - Nina Knavs v komentarju Samo zobje piše o zobozdravstvu v Sloveniji in poudari, da se je število zobozdravstvenih ambulant v zadnjem času povečevalo. Kljub temu pa je razkorak med potrebami, ki so povezane tudi z razvojem stroke, in zmožnostmi javnega sistema precejšen. Zobozdravstvo je, ko so oblasti delile denar, vedno obveljalo za manj pomembno.