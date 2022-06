Medvedova in Manfreda bronasta na MSP v Beogradu

Beograd, 26. junija - Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na mirnih vodah je na svetovnem mladinskem in prvenstvu članov do 23 let v Beogradu osvojila dve kolajni. V konkurenci mlajših članic je bila Mia Medved tretja v sprintu, bron pa je med mladinci na 500 metrov osvojil tudi Matevž Manfreda.