Papež Frančišek zgrožen nad številom neporočenih mladih ljudi

Vatikan, 26. junija - Papež Frančišek je izrazil obžalovanje ob pogledu na "toliko mladih, ki nimajo poguma, da bi se poročili", in jih pozval, naj pohitijo in čim prej stopijo v zakonski jarem. Mamam, katerih 35- in večletni sinovi še niso poročeni, je svetoval, naj jim nehajo likati srajce, češ, da bodo tako hitreje zapustili domače gnezdo.