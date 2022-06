V soboto več reševanj v gorah, tudi psa in krave

Bohinj/Jesenice/Nova Gorica/Bovec, 26. junija - Minulo soboto so reševalci v gorah imeli kar nekaj dela, a so se vsa reševanja končala srečno. Med drugim so pomagali izgubljenim planincem, pohodniku, ki mu je zdrsnilo, pa tudi kravi, ki je na planini Tosc zdrsnila v globino in se poškodovala. Bohinjski gorski reševalci so kravo pripravili na transport v dolino s helikopterjem Slovenske vojske.