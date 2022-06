Nemška policija po nasilnih demonstracijah proti vrhu G7 aretirala štiri ljudi

München, 26. junija - Nemška policija je prijela štiri protestnike, ki so v soboto v bavarski prestolnici München protestirali proti vrhu G7, in jih danes ovadila zaradi povzročitve telesnih poškodb. Do aretacij je prišlo v spopadih med demonstranti in policijo, danes pa naj bi se prijeti zglasili na sodišču, ki bo odločilo, ali bodo ostali v priporu.