Božič in Savšek na stopničkah v Tacnu

Ljubljana, 26. junija - Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu je Slovencem manjkala le smetana na torti. Na domačih savskih brzicah jim v dveh tekmah ni uspelo zmagati, so se pa trikrat uvrstili na stopničke. Po kajakašu Martinu Srabotniku je to uspelo še kanuistoma Luki Božiču in Benjaminu Savšku, ki sta zasedla 2. oziroma 3. mesto.