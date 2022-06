Biden in Scholz: Po koncu vojne v Ukrajini bo Zahod močnejši

Garmisch-Partenkirchen, 26. junija - Ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz sta se danes pred vrhom skupine G7, ki bo do torka potekal v dvorcu Elmau v Bavarskih Alpah, sestala na dvostranskem srečanju. Biden je v luči vojne v Ukrajini in skupnega odziva obeh držav nanjo menil, da lahko vsi skupaj iz tega izidejo močnejši, poroča nemška tiskovna agencija dpa.