Policisti v Ljubljani pri 34-letniku našli avtomatski puški, pištolo in naboje

Ljubljana, 26. junija - Bežigrajski policisti so v petek opravili hišno preiskavo pri 34-letniku in našli dve avtomatski puški, pištolo, več nabojev ter teleskopsko palico. Policisti so najdene predmete zasegli, za osumljenca pa je preiskovalni sodnik odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljane.