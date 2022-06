Savšek najhitrejši v polfinalu Tacna, štirje slovenski finalisti

Ljubljana, 26. junija - Kanuist Benjamin Savšek, aktualni olimpijski in evropski prvak v slalomu na divjih vodah, je bil najhitrejši v polfinalu tekme za svetovni pokal v Tacnu. Slovenski tekmovalci so nasploh nadaljevali odlične sobotne predstave kajakašev, saj so se še trije uvrstili v finale najboljše deseterice.