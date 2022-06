Dobrla vas gosti evropsko nogometno prvenstvo narodnih manjšin

Prvenstvo se odvija v okviru Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN). Organizatorja sta Narodni svet koroških Slovencev in Slovenska športna zveza iz Celovca, ki sta pri organizaciji dogodka izpostavila tudi ključno vlogo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dogodek, ki bo potekal vse do 3. julija, združuje več kot tisoč športnikov, športnic in spremljevalcev, pripadnikov devetnajstih narodnih manjšin iz vse Evrope. Za najvišja mesta se bodo potegovali tudi tokratni gostitelji Slovenci iz avstrijske Koroške in letos prvič predstavniki Slovencev v Italiji, ki so se združili v ekipo Žile. Štiri reprezentance se lahko pohvalijo tudi z žensko ekipo.

Predstavniki manjšin pa bodo raznolikost jezikov, kultur in identitet doživljali tudi skozi kulturni program. Pestro je bilo že odprtje prireditve, ki so ga popestrili člani Slovenskega prosvetnega društva Srce iz Dobrle vasi.

Europeada je sicer velik evropski dogodek, ki skozi športno tekmovanje povezuje avtohtone narodne manjšine v Evropi. Obenem pa v ospredje postavlja prizadevanja avtohtonih narodnih manjšin. V središču prireditve so srečavanja in izmenjava mnenj med manjšinami ter javna promocija.

Dogodek so leta 2008 gostili Retoromani v Graubündnu v Švici, leta 2012 Lužiški Srbi v Nemčiji in leta 2016 pri Ladini in nemško govoreči Južni Tirolci v Pustertalu in Gadertalu v Italiji. Letos pa ga gostijo koroški Slovenci, pojasnjujejo v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.