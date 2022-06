Pod krinko ponudnika telekomunikacijskih storitev zamotila starejša občana ter ukradla denar in nakit

Ljubljana/Polhov Gradec, 26. junija - Policisti so v petek obravnavali drzni tatvini na območju Most in Polhovega Gradca. V obeh primerih je neznani storilec na domu zamotil starejša občana s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je medtem v enem primeru iz hiše odtujil nakit, v drugem pa denar in lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov.