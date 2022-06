Dobitniki kolajn na EP v Mariboru v spustu

* Evropsko prvenstvo v Mariboru - člani: ZLATO Andreas Kolb (Avt) SREBRO David Trummer (Avt) BRON Benoit Coulanges (Fra) ------------------------------- 17. Jure Žabjek (Slo) 25. Jan Cimperman (Slo) 45. Žak Gomilšček (Slo) 65. Andreas Vidovič (Slo) 75. Jakob Kovšca (Slo) - članice: ZLATO Monika Hrastnik (Slo) SREBRO Camille Balanche (Švi) BRON Veronika Widmann (Ita) ------------------------------- 8. Špela Horvat (Slo) - mladinci: ZLATO Kimi Viardot (Fra) SREBRO Davide Cappello (Ita) BRON Nathan Pontvianne (Fra) ------------------------------ 7. Val Celestina (Slo) 29. Lars Kovačič (Slo) 30. Nino Popović (Slo) - mladinke: ZLATO Izabela Jankova (Bol) SREBRO Kine Haugom (Nor) BRON Lisa Bouladou (Fra) ------------------------------- - moški do 17 let: ZLATO Mylann Falquet (Fra) SREBRO Mike Leon Huter (Švi) BRON Lorenzo Mascherini (Ita) ------------------------------- 23. Maj Babačič (Slo) 25. Urban Vajhandl (Slo) - ženske do 17 let: ZLATO Emy Grandouiller (Fra) SREBRO Maxima Jaax (Nem) BRON Lais Bonnaure (Fra) ------------------------------- - moški do 15 let: ZLATO Riko Mäeuibo (Est) SREBRO Stan Nisbet (VBr) BRON Ažbe Kalinšek (Slo) ------------------------------- 10. Max Žvegla (Slo) 12. Miha Čeh (Slo) 26. Žiga Žižek (Slo) - ženske do 15 let: ZLATO Lina Frener (Avt) SREBRO Rosa Marie Jensen (Dan) BRON Rosa Zierl (Avt) ------------------------------- 4. Eva Zala Stergar (Slo)