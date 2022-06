Slovenski vaterpolisti na SI klonili proti Srbom

Alžir, 25. junija - Slovenski vaterpolisti so na drugi tekmi na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu klonili proti Srbom, ti so zmagali z 22:6 (3:2, 3:2, 7:1, 9:1). Slovenci so v predtekmovalni skupini B po dokaj izenačenih uvodnih četrtinah proti svetovni velesili tega športa popustili v zadnjih dveh.