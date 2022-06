Srabotnik postavil piko na i odličnim nastopom v Tacnu

Ljubljana, 25. junija - Slovenski kajakaši in kajakašice so se izkazali na domači tekmi svetovnega pokala v slalomu, piko na i ekipnemu uspehu pa je na savskih brzicah v Tacnu postavil Martin Srabotnik, ki je zasedel drugo mesto. Zaostal je le za olimpijskim prvakom, Čehom Jirijem Prskavcem, prehitel pa tretjega, Slovaka Jakuba Grigarja in četrtega, Petra Kauzerja.