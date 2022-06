Proti Obali do ponedeljka pričakovati povečan promet, na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe

Ljubljana/Gruškovje/Metlika/Jelšane, 25. junija - Na cestah proti Obali in na mejnih prehodih s Hrvaško je vse do ponedeljka pričakovati močno povečan promet, opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Petrina, Metlika, Dobovec in Gruškovje so čakalne dobe. Na Gruškovju za vstop v državo čakajo od ene do dveh ur.

Proti Obali in Hrvaški ter v nasprotni smeri so zastoji možni tako danes kot v nedeljo. Center poziva k vožnji s primerno varnostno razdaljo, v zastojih pa k oblikovanju reševalnega pasu.

Na mejnem prehodu Sečovlje je treba tako za izstop kot za vstop v državo čakati od ene do dveh ur, na mejnem prehodu Gruškovje pa za izstop do ene ure. Medtem je treba na mejnem prehodu Dragonja do ene ure čakati za vstop v državo. Drugje čakalne dobe niso daljše od pol ure.

Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je zastoj dolg štiri kilometre, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa dva. Zastoji so tudi na cestah Koper - Šmarje - Dragonja, Izola - Strunjan, Seča - mejni prehod Sečovlje in Lesce - Bled. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logatcu pa je promet upočasnjen.

Na avtocestah sicer od danes pa vse do prvega konca tedna v septembru velja omejitev tovornega prometa z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone tudi ob sobotah, opozarja prometno-informacijski center. Omejitev velja ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. Ker je današnja sobota praznik, omejitev velja med 8. in 22. uro, kot vsako nedeljo.

Prometno-informacijski center še opozarja, da je v času turistične sezone treba računati na običajne prometne konice, upočasnjen promet z občasnimi zastoji na cestah proti večjim mestom, občasna dela, tranzitne oz. turistične voznike, bolj polna počivališča ter daljši čas potovanja.