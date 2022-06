Šanghaj brez novih primerov okužb s koronavirusom

Šanghaj, 25. junija - Kitajske oblasti so danes sporočile, da v Šanghaju prvič po marcu ni bilo zabeleženih novih primerov okužb s koronavirusom. Najnovejši izbruhi različice omikron so se po državi večinoma umirili, vendar oblasti vseeno vztrajajo, da je strategija ničelne tolerance do covida-19 nujna za preprečitev zdravstvene katastrofe.