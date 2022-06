V predsedniški palači slovesno ob dnevu državnosti

Logatec, 25. junija - Predsednik republike Borut Pahor je dopoldne na posebni slovesnosti odlikoval nekdanjega rektorja Univerze v Mariboru Ludvika Toplaka in nekdanjega poslanca italijanske narodne skupnosti Roberta Battellija. Ob dnevu državnosti pa je zatem nagovoril obiskovalce, ki so si lahko v okviru dneva odprtih vrat ogledali njegove uradne in delovne prostore.