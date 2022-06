Neznana oseba sprožila solzivec v splitskem nočnem klubu

Split, 25. junija - Zaradi solzivca, ki ga je sprožila neznana oseba v nočnem klubu Central v Splitu, je danes 90 ljudi potrebovalo zdravstveno pomoč. Večini so zdravstveni delavci pomagali z izpiranjem oči in dihalnih poti, štiri osebe pa so bile lažje poškodovane med bežanjem iz kluba, je danes sporočila hrvaška policija.