Mednarodna boksarska zveza tudi v Parizu brez organizacije olimpijskega turnirja

Lozana, 25. junija - Mednarodna boksarska zveza (IBA) po petkovi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) tudi v prihodnje ostaja brez pravice do organizacije olimpijskih tekmovanj. Razlog so številni primeri korupcije v njenih vrstah in tekmovanjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.