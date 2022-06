V Sakušaku obeležili 160 let rojstva Janeza Puha

Juršinci, 25. junija - V Sakušaku v občini Juršinci so danes z evropskim srečanjem Puhovih vozil in odprtjem novih razstavnih prostorov muzeja obeležili 160 let rojstva izumitelja, mehanika in proizvajalca vozil Janeza Puha. Dogodka se je udeležilo več sto ljubiteljev in lastnikov Puhovih vozil iz Avstrije, Francije, Nizozemske, Belgije, Nemčije in Slovenije.