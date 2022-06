Znana ameriška športna imena z obsodbo odprave pravice do splava

New York, 25. junija - Odločitev vrhovnega sodišča ZDA, da odpravi precedenčni primer, ki je pred skoraj pol stoletja po celotni državi zagotovil pravico do splava, je sprožila obsodbe tudi v športnem svetu. Oglasili so se predstavnice ameriške ženske košarkarske lige WNBA, pa tudi prvi zvezdnik lige NBA LeBron James, poroča francoska tiskovna agencija AFP.