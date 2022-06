V Gruziji protestniki znova zahtevali članstvo v EU

Tbilisi, 25. junija - Na ulicah gruzijske prestolnice Tbilisi se je v petek ponovno zbralo več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali članstvo Gruzije v Evropski uniji. Do demonstracij je prišlo po tem, ko so voditelji EU v četrtek na vrhu v Bruslju Ukrajini in Moldaviji podelili status kandidatk, Gruziji pa status pogojili z izvedbo manjkajočih prednostnih nalog.