Newyorški borzni indeksi po daljšem obdobju z veliko tedensko rastjo

New York, 25. junija - Osrednji borzni indeksi na Wall Streetu so v minulem tednu napredovali, saj vlagatelji menijo, da centralna banka Federal Reserve morda le ne bo tako agresivna pri zviševanju obrestnih mer, ko so se bali doslej in kot trdijo predstavniki banke na čelu s predsednikom Jeromom Powellom sicer praktično vsak dan.