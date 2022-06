Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so optimistični, da si bodo finančni trgi po težkem obdobju opomogli. Vrednost delnic je večino leta padala, saj je naraščajoča inflacija spodbudila zviševanje obrestnih mer s strani centralnih bank, poroča francoska tiskovna agencija AFP.