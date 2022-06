Na osrednjem vadišču SV Postojna in v Mirnski dolini bo v tem tednu usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev

Postojna/Mokronog, 27. junija - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo od danes do petka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki ga bodo v sklopu lastnega usposabljanja podpirale posadke letal vojske in ameriških letalskih sil. Na območju Mirnske doline pa so v petek načrtovani samo preleti letal Slovenske vojske, so navedli na ministrstvu za obrambo.