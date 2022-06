Podaljšan rok za prijavo na razpis za ekonomsko-poslovne cone

Ljubljana, 24. junija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podaljšalo rok za prijavo na javni razpis, prek katerega lahko občine dobijo sredstva za ureditev, dograditev in razširitev ekonomsko-poslovnih con, in sicer s 15. julija na 26. avgust. Spremembo je objavilo v današnjem uradnem listu.