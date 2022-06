Ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja o zaščiti starejših in invalidnih zapornikov

Ljubljana, 26. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja, ki ga obeležujemo danes, poudarja, da je mučenje zločin, ki ga nikoli ni mogoče upravičiti, prepoved mučenja pa je absolutna. Med osebami, ki jim najbolj grozi mučenje so zaporniki, vključno s starejšimi in invalidi, ki potrebujejo posebno nego in oskrbo.