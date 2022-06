Nova raziskava kaže na povečanje zadovoljstva javnih uslužbencev pri delu

Ljubljana, 25. junija - Projekt Inovativen.si je junija izvedel drugo raziskavo o delu v državni upravi v času izrednih razmer zaradi covida-19. Rezultate so primerjali z raziskavo iz leta 2020, ko so bile izredne razmere še novost. Ugotovili so, da se je zadovoljstvo javnih uslužbencev povečalo, zmanjšale pa so se kompetence učinkovitega komuniciranja in empatije.