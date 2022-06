Civilni invalidi vojn opozarjajo na raztresena ubojna sredstva

Ljubljana, 26. junija - Civilni invalidi vojn danes obeležujejo dan civilnih invalidov vojn Slovenije. Poudarjajo, da so spomeniki posledic, ki jih povzroči človeško brezumje. Največkrat so se namreč še kot otroci poškodovali zaradi eksplozij odvrženih ali raztresenih vojaških ubojnih sredstev. Ta so še vedno nevarna, opozarjajo.